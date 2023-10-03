В красивом платье с цветами и колибри: Аня Тейлор-Джой вышла замуж в Венеции

Звезда сериала "Ход королевы" после двух лет отношений вышла замуж за музыканта.

Аня Тейлор-Джой вышла замуж за американского музыканта Малкольма Макрея, пишет издание Daily Mail. Пара встречалась два года.

Роскошная церемония прошла в старинном дворце XV века Палаццо Пизани-Моретта на берегу Большого канала в Венеции.

Аня выбрала для образа невесты бежевое платье от Dior, украшенное бисером и вышитыми цветами и птичкой колибри. Аутфит она дополнила белой длинной фатой. Фото невесты можно посмотреть здесь.

Папарацци также удалось сделать фотографии, на которых актриса в белом шелковом халате с кружевом и без макияжа на лице пила кофе на балконе, прежде чем одеться в свадебное платье.

На празднике любви было 150 гостей, среди которых звездные красотки – Кара Делевинь и Джулия Гарнер.

Напомним, Аня Тейлор-Джой познакомилась с Малкольмом Макреем в мае 2021 года. Они встречались на расстоянии, поскольку актриса обычно находится на съемках в Лондоне, а музыкант живет в США и играет в альтернативном рок-группе More.

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей / Фото: Associated Press

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