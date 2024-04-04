В красивом платье с декольте: Элизабет Херли появилась на премьере провокационного фильма своего сына

58-летняя британская актриса Элизабет Херли выглядела вчера, 3 апреля, сногсшибательно и очень эффектно, поскольку посетила премьеру фильма "Строго конфиденциально", который написал и снял ее единственный сын Дамиан Херли.

Элизабет надела на премьеру длинное платье серого цвета, у которого было глубокое V-образное декольте и тонкие бретельки. Сделан наряд был из двух оттенков блестящей ткани и имел разрез на юбке.

Наряд она дополнила обувью на каблуках, роскошной укладкой и бриллиантовыми украшениями. Также на лице у звезды был насыщенный макияж.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Премьеру Херли посетила с сыном Дамиан. Они вместе позировали для фото и обнимались. 21-летний начинающий режиссер выбрал для мероприятия черный шелковый наряд и украшение в виде креста на шее.

Элизабет и Дамиан Херли / Фото: Associated Press

Звездой премьеры Элизабет стала, поскольку сыграла в фильме сына главную роль. Однако за эту работу ее многие критиковали, поскольку в фильме присутствовали сексуальные сцены, которые снимал, конечно же, Демиан, так как являлся автором этой картины. Эту ситуацию актриса прокомментировала, отметив, что у нее эротические съемки в присутствии сына не вызывали дискомфорта - под наблюдением Демиана она чувствовала себя в полной безопасности.

В новом интервью газете The Sunday Times прокомментировал ситуацию с эротическими съемками матери и сам режиссер. Он признался, что понимает, почему большинству людей эта ситуация покажется как минимум странной, но он настаивает на том, что для всех, кто из детства знаком с кинопроизводством, в этом нет ничего особенного.

"Даже не хочется говорить, но это было вполне нормально. Я не знаю, что это говорит о нас. Но я общался со многими друзьями, которые являются детьми актеров. И все они говорят то же: то, что для посторонних может показаться максимально странным и необычным, для нас норма - мы просто выросли с этим", - сказал он.

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