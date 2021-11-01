В красивом платье с декольте: звезда "Теда Лассо" Ханна Уэддингем на красной дорожке

В красивом платье с декольте: звезда "Теда Лассо" Ханна Уэддингем на красной дорожке

Знаменитость надела сверкающий наряд, который подчеркнул ее красивую фигуру.

47-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериала "Игра престолов" и "Тед Лассо", появилась на красной дорожке церемонии вручения награды Pride of Britain Awards ("Гордость Британии"), которая проходила в Лондоне.

Ханна надела на мероприятие черное платье от британского бренда Suzanne Neville с блестками, пышной юбкой, длинным шлейфом и V-образный глубоким декольте. Бретелек у наряда не было, а дополнила актриса его только маленькими бриллиантовыми сережками, обручальным кольцом на пальце, красивой вечерней прической и макияжем.

Ханна Уэддингем / Associated Press

Позировала перед камерами звезда с американской коллегой - актрисой Шэрон Стоун, которая выбрала для мероприятия черное платье от бренда Benchellal и золотую сумку от Dolce&Gabbana.

Ханна Уэддингем и Шэрон Стоун / Associated Press

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