В красивом платье с декольте: звезда "Теда Лассо" Ханна Уэддингем на красной дорожке

Знаменитость надела сверкающий наряд, который подчеркнул ее красивую фигуру.
47-летняя актриса Ханна Уэддингем, сыгравшая в сериала "Игра престолов" и "Тед Лассо", появилась на красной дорожке церемонии вручения награды Pride of Britain Awards ("Гордость Британии"), которая проходила в Лондоне.
Ханна надела на мероприятие черное платье от британского бренда Suzanne Neville с блестками, пышной юбкой, длинным шлейфом и V-образный глубоким декольте. Бретелек у наряда не было, а дополнила актриса его только маленькими бриллиантовыми сережками, обручальным кольцом на пальце, красивой вечерней прической и макияжем.
Позировала перед камерами звезда с американской коллегой - актрисой Шэрон Стоун, которая выбрала для мероприятия черное платье от бренда Benchellal и золотую сумку от Dolce&Gabbana.
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