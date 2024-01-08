В красивом платье с микроцветами от Dior: Натали Портман очаровала красивым образом на премии

Натали Портман сияла на церемонии награждения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз в очаровательном аутфите.

На ней было красивое платье макси из коллекции Christian Dior Haute Couture (она является амбассадором Модного дома с 2011 года), вышитое импрессионистским пейзажем разноцветных микроцветов. Наряд прекрасно акцентировал внимание на ее тонкой талии.

Натали Портман / Фото: Associated Press

"Мое платье было вышитое бисером вручную, и на него были потрачены сотни часов работы, поэтому мне действительно повезло, что я одела это, это как сад на платье", – рассказала актриса WWD.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Свой образ Натали дополнила гладким низким хвостом, макияжем смоки-айс и лаконичными серьгами с бриллиантами.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Напомним, в красном платье с пышной юбкой и обнаженными плечами от бренда Bottega Veneta на премии появилась Джулианна Мур.

Читайте также: