В красивом платье с жабо: Дженнифер Лопес позировала в образе от знаменитого модельера

В красивом платье с жабо: Дженнифер Лопес позировала в образе от знаменитого модельера

В нарядах такого фасона Дженнифер появляется редко.

Знаменитость не перестаем удивлять своими красивыми образами и если на протяжении нескольких недель публиковала фото исключительно в купальниках, которые делал в отпуске с Беном Аффлеком, то теперь наконец-то поделилась кадрами в красивом платье. В саду своего дома Дженнифер позировала в платье цвета авокадо от ливанского модельера Elie Saab из коллекции 2021 года.

Наряд Лопес был длины миди, имел длинный прозрачный рукав и жабо, спереди платье украшал большой бант. Весь наряд был полностью расшит бисером и пайетками. Дополнила Дженнифер его лаконичными босоножками в тон и прической в виде пучка.

Видео в этом наряде звезда поделилась в Instagram.

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