В красивом платье-вышиванке: Екатерина Бужинская презентовала клип на новую песню на Неделе моды в Париже

Народная артистка посвятила новую композицию храбрым украинским мужчинам.
Екатерина Бужинская презентовала клип на песню "Я дам тобі крила". Композиция пронизана безоговорочной верой в победу Украины, она о мужестве и отважности украинских мужчин.
Впервые артистка исполнила эту песню на показе бренда MaryLu от украинских дизайнер Марьяны и Марты Назарчук, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Клип Бужинской был видеорядом к новой этно-коллекцию бренда "Свобода" на показе.
Модели выходили на подиум с веревками на руках, символизировавшими груз, с которым сейчас живут украинцы. В конце перформанса девушки срывали их под аплодисменты зрителей.
Свое выступление Екатерина завершила лозунгом "Слава Украине!" и зал отозвался: "Героям Слава!"
"В видеоработе "Я дам тобі крила" мы показали, что сейчас чувствуют украинцы. В священной для нас войне мы отстаиваем свою Родину, ее славную историю и национальную культуру, чрезвычайно красивый язык, традиции, музыку... Сегодня мой народ сменил кружевные вышиванки на камуфляж. Мужчины и женщины стали бок о бок в защиту Родины, а дома их остались ждать женщины-хранительницы, которые несут в себе мощную энергию, являются бойцами молитвенного фронта и ежедневно посылают свой позитив, духовную мощь несокрушимым воинам, молят Бога и Вселенная о защите для каждого украинского солдата", — рассказала Бужинская.
Автором песни выступили Руслан Квинта и Андрей Войников. Искусно воплотили в видео смущенную историю влюбленных заслуженные мастера спорта Украины, профессиональные танцоры Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко.
Напомним, Екатерина Бужинская в национальном образе выступила на благотворительном концерте в Болгарии.
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