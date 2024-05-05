В красивом платье-вышиванке и гуцульской згарде: Екатерина Бужинская показала, как с детьми "билась" яйцами

Екатерина Бужинская поздравила своих подписчиков с Пасхой и опубликовала праздничные снимки со своими детьми – Димой и Катей.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Христос Воскрес! Пусть Пасха принесет свет, радость, уют в ваш дом, и мир Украине", – пожелала певица.

На фото артистка предстала в роскошном белом платье с синей вышивкой от украинского дизайнера Лилии Винник. Свой образ Екатерина дополнила белой лентой и традиционным гуцульским украшением с синими бусинами и серебряными крестиками – згардой.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Сын Бужинской был одет в синюю вышиванку, а дочь – в такое же платье-вышиванку.

Звездная мама с детьми позировала с пасхальной корзинкой. Потом они показали на видео, как играли в традиционную пасхальную игру "вбитки" – "бились" яйцами. Победительницей в этой игре стала дочь Катя.

(чтобы увидеть видео, листайте вправо)

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан во время воздушной тревоги в Кременчуге продолжили концерт в бомбоубежище.

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