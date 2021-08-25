В красивом платье-вышиванке и пестром венке: Екатерина Бужинская продемонстрировала праздничный аутфит

В красивом платье-вышиванке и пестром венке: Екатерина Бужинская продемонстрировала праздничный аутфит

День независимости артистка отметила в невероятно красивом образе.

Вчера, 24 августа, Екатерина Бужинская праздновала День независимости Украины в роскошном образе. Артистка надела белое платье-вышиванку интересного фасона с разноцветными нитками и пуговицами от украинского бренда Embroideredgem. Наряд певице сшили за три дня специально для этого праздника.

Платье идеально сидело на стройной фигуре Бужинской.

Аутфит звезда дополнила не менее красивым красочным венком ручной работы от украинского дизайнера Екатерины Потловой.

(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)

"Мирного неба тебе, Украина! С днем рождения, родная! Спасибо @embroideredgem за фантастический образ @ekaterinapotlova!" — написала в посте Екатерина.

В этом же луке певица записала видеопоздравление для украинцев.

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