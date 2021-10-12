В красивом платье-вышиванке и с элегантными серьгами: роскошная Екатерина Бужинская получила награду

В красивом платье-вышиванке и с элегантными серьгами: роскошная Екатерина Бужинская получила награду

Певица продемонстрировала эффектный лук в национальной одежде.

Сегодня, 12 октября, Екатерина Бужинская получила награду — Орден "За развитие Украины". Церемония награждения состоялась в Парадной резиденции Президента Украины — малом Мариинском дворце. Видео с события певица выложила у себя в Instagram.

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Там Бужинская появилась в роскошном аутфите. На артистке было красивое платье-вышиванка фасона "рыбка" от украинского бренда Embroidered Gem, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Екатерина Бужинская

Образ звезда дополнила элегантной прической, серьгами с красными камнями и ярким макияжем с акцентом на красной помаде.

"Сегодня в малом Мариинском дворце получила почетную награду — Орден "За развитие Украины" за высокое национальное достоинство, преданность делу, активное участие в сохранении и защите Украинского государства и весомый личный вклад в развитие страны. Международное общественное объединение "Ассамблея деловых кругов", — написала в посте Екатерина.

Награду также получил Павел Зибров, которого певица сняла для своего Instagram.

Павел Зибров

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