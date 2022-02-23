В красивом платье-вышиванке и с "Кобзарем": Екатерина Бужинская опубликовала новое фото

Певица выложила фото, на котором она в национальном наряде держит книгу Тараса Шевченко.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она продемонстрировала красивый образ в роскошном платье-вышиванке с кружевом. Ее образ дополнили прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и серьги с салатовыми камнями.
В руках певица держит "Кобзар" Тараса Шевченко. Под снимком Екатерина процитировала Тараса Григорьевича:
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі".
Напомним, в День единства Украины Бужинская вместе с мужем и детьми поздравили украинцев с праздником. Они также записали видео, где поют гимн Украины.
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Ранее Екатерина похвасталась новой объемной прической.
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