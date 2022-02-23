В красивом платье-вышиванке и с "Кобзарем": Екатерина Бужинская опубликовала новое фото

В красивом платье-вышиванке и с "Кобзарем": Екатерина Бужинская опубликовала новое фото

Певица выложила фото, на котором она в национальном наряде держит книгу Тараса Шевченко.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она продемонстрировала красивый образ в роскошном платье-вышиванке с кружевом. Ее образ дополнили прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах и серьги с салатовыми камнями.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В руках певица держит "Кобзар" Тараса Шевченко. Под снимком Екатерина процитировала Тараса Григорьевича:

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі".

Напомним, в День единства Украины Бужинская вместе с мужем и детьми поздравили украинцев с праздником. Они также записали видео, где поют гимн Украины.

(чтобы посмотреть другое видео, листайте вправо)

Ранее Екатерина похвасталась новой объемной прической.

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