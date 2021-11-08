В красивом платье-вышиванке и в стильном пальто: Мэй Маск примерила наряды от украинских дизайнеров

Мама Илона Маска, модель и бизнес-леди вышла в свет в платье-вышиванке от Юлии Магдич и в наряде от Кати Сильченко.
Мэй Маск – женщина с отличным чувством стиля. Каждый ее образ вызывает восхищение.
Недавно мама Илона Маска вышла в свет в луке от украинского дизайнера. Во время пребывания в Катаре, куда Мэй приехала на церемонию награждения дизайнеров Ближнего Востока и Африки — Fashion Trust Arabia Prize 2021, она продемонстрировала образ в красивом бело-синем платье-вышиванке от Юлии Магдич. Аутфит Маск дополнила элегантными золотыми серьгами, аккуратной укладкой, нежным макияжем и серо-розовой сумочкой Dior. Видео со знаменитостью в платье-вышиванке опубликовала в Instagram Магдич.
А на днях мама Илона Маска посетила Киев. Во время своего пребывания в украинской столице она продемонстрировала аутфит в стильном бежевом пальто и светлом брючном костюме от COAT by Katya Silchenko. Этой новостью похвасталась дизайнер Катя Сильченко на своей странице в Instagram.
Лук Мэй дополнила кроссовками, серьгами в виде цветов, мейкапом смоки-айс, стильной прической и сумкой Dior.
Напомним, на церемонии Fashion Trust Arabia Prize 2021 Маск появилась в экстравагантной белой блузке с пышными рукавами, интересным декором на плечах и длинным шлейфом, а также в прямых белых брюках. Наряд Мэй сочетала с бежевыми босоножками на высокой платформе и шпильках.
Кстати, Мэй Маск не впервые посещает Украину. В 2017 году у нас была возможность побывать на ее выступлении на международной бизнес-конференции MC@WORK в Киеве. Там она поделилась секретом своего успеха и рассказала, как себя держит в такой замечательной физической форме.
Тогда она предстала в роскошном образе: в нежно-розовом брючном костюме со стрелками и в розовой меховой накидке на плече. Свой образ Маск дополнила стильными ботильонами на шпильках, декорированными жемчужными деталями.