В красивом платье-вышиванке и в стильном пальто: Мэй Маск примерила наряды от украинских дизайнеров

В красивом платье-вышиванке и в стильном пальто: Мэй Маск примерила наряды от украинских дизайнеров

Мама Илона Маска, модель и бизнес-леди вышла в свет в платье-вышиванке от Юлии Магдич и в наряде от Кати Сильченко.

Мэй Маск – женщина с отличным чувством стиля. Каждый ее образ вызывает восхищение.

Недавно мама Илона Маска вышла в свет в луке от украинского дизайнера. Во время пребывания в Катаре, куда Мэй приехала на церемонию награждения дизайнеров Ближнего Востока и Африки — Fashion Trust Arabia Prize 2021, она продемонстрировала образ в красивом бело-синем платье-вышиванке от Юлии Магдич. Аутфит Маск дополнила элегантными золотыми серьгами, аккуратной укладкой, нежным макияжем и серо-розовой сумочкой Dior. Видео со знаменитостью в платье-вышиванке опубликовала в Instagram Магдич.

А на днях мама Илона Маска посетила Киев. Во время своего пребывания в украинской столице она продемонстрировала аутфит в стильном бежевом пальто и светлом брючном костюме от COAT by Katya Silchenko. Этой новостью похвасталась дизайнер Катя Сильченко на своей странице в Instagram.

Лук Мэй дополнила кроссовками, серьгами в виде цветов, мейкапом смоки-айс, стильной прической и сумкой Dior.

Напомним, на церемонии Fashion Trust Arabia Prize 2021 Маск появилась в экстравагантной белой блузке с пышными рукавами, интересным декором на плечах и длинным шлейфом, а также в прямых белых брюках. Наряд Мэй сочетала с бежевыми босоножками на высокой платформе и шпильках.

Мэй Маск / Getty Images

Кстати, Мэй Маск не впервые посещает Украину. В 2017 году у нас была возможность побывать на ее выступлении на международной бизнес-конференции MC@WORK в Киеве. Там она поделилась секретом своего успеха и рассказала, как себя держит в такой замечательной физической форме.

Мей Маск

Мей Маск

Тогда она предстала в роскошном образе: в нежно-розовом брючном костюме со стрелками и в розовой меховой накидке на плече. Свой образ Маск дополнила стильными ботильонами на шпильках, декорированными жемчужными деталями.

Мей Маск

Мей Маск

Мэй Маск

Мэй Маск

Стильные образы Мэй Маск (17 фото)

Новости мира: мама Илона Маска нарядилась в платье от украинского дизайнера

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