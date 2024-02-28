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В красивом платье Zuhair Murad: модель Шанель Иман вышла замуж

В красивом платье Zuhair Murad: модель Шанель Иман вышла замуж

Фото: Шанель Иман/Instagram

Девушка стала женой игрока в американский футбол.

33-летняя американская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Шанель Иман – вышла замуж за Дэвона Годшо, футболиста, защитника команды New England Patriots. Свадебная церемония прошла на острове Ангилья, а праздничная вечеринка – на яхте в Карибском море. Фотографиями модель поделилась в Instagram.

К алтарю Шанель шла в белоснежном пышном платье с корсетом от Zuhair Murad, которое дополнила длинной фатиновой фатой и букетом из белых цветов. А для вечеринки уже переоделась в асимметричное платье с подолом из перьев.

Отметим, свадьба состоялась через 5 месяцев после рождения третьей дочери модели – Капри. Также она воспитывает 5-летнюю Кали Клей и 4-летнюю Кэсси Сноу, отцом которых является первый муж Шанель.

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