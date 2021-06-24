В красивом розовом платье и в не новых туфлях: мама Пэрис Хилтон позировала для фотографов

В красивом розовом платье и в не новых туфлях: мама Пэрис Хилтон позировала для фотографов

Знаменитость провела время на смотровой площадке.

62-летняя американская телеведущая и светская львица Кэти Хилтон, которая также является мамой Пэрис и Ники Хилтон, посетила мероприятие на крыше Эмпайр-стейт-билдинг.

Кэти Хилтон / Getty Images

Кэти была одета в праздничное бело-розовое платье с пестрым цветочным рисунком в стиле 80-х. Наряд был до колен, а украшал его элегантный волан спереди. Сочетала платье Хилтон с сатиновыми туфлями-лодочками на шпильке и колготками в сеточку. Но, видимо, эти туфли у знаменитости - одни из любимых, ведь вид у них не лучший - на фото были заметны немного ободранные носки.

Getty Images

В поношенной обуви знаменитости появляются на публике довольно часто. Например, Оливия Палермо продолжает носить любимые бабуши, несмотря на их внешний вид, а актрису Кэти Холмс и вовсе фотографировали в грязной обуви.

Оливия Палермо / Getty Images

Кэти Холмс / Getty Images

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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