В красивой блузе от украинского бренда: супермодель Алина Байкова на вечеринке

Украинка Алина Байкова посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - торжественное открытие отеля Serafina Madison.

Для вечеринки девушка выбрала простой, лаконичный, но все же гламурный образ, в котором сочетала несколько интересных брендов.

Алина активно поддерживает украинских производителей, поэтому надела красивую блузу изумрудного оттенка от бренда Gasanova, которую сочетала с джинсами, зеленой сумкой от Pinko с кристаллами и черными сапогами от обувного бренда Kachorovska.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Волосы Алина собрала в высокую косичку и сделала любимый макияж в коричневой гамме.

Мария Сякова, Ния Гатбель и Алина Байкова / Фото: Getty Images

На следующий день она также посетила мероприятие - вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке. Тогда звезда появилась в платье с красноречивым слоганом.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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