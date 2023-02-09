В красивой блузе от украинского бренда: супермодель Алина Байкова на вечеринке

Модель активно поддерживает украинские бренды.
Украинка Алина Байкова посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - торжественное открытие отеля Serafina Madison.
Для вечеринки девушка выбрала простой, лаконичный, но все же гламурный образ, в котором сочетала несколько интересных брендов.
Алина активно поддерживает украинских производителей, поэтому надела красивую блузу изумрудного оттенка от бренда Gasanova, которую сочетала с джинсами, зеленой сумкой от Pinko с кристаллами и черными сапогами от обувного бренда Kachorovska.
Волосы Алина собрала в высокую косичку и сделала любимый макияж в коричневой гамме.
На следующий день она также посетила мероприятие - вечеринку в честь открытия Недели моды в Нью-Йорке. Тогда звезда появилась в платье с красноречивым слоганом.
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