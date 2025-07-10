В красивой блузке с объемными рукавами: Ума Турман посетила презентацию сериала

Ума Турман / © Associated Press

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Она вышла на красную дорожку в темно-синем комбинезоне с широкими штанинами, у которого было V-образное декольте и не было рукавов. Также спереди комбинезон был дополнен пуговицами.

Носила наряд актриса в сочетании с роскошной шелковой блузкой кремового оттенка с широкими рукавами фасона «епископ». Также образ она дополнила драгоценностями на шее и массивными серьгами в ушах. Волосы Ума собрала в хвост, а к наряду добавила также босоножки на каблуках, которые сочетались с ее блузой по оттенку.

Ума Турман / © Associated Press

Во время работы над этим сериалом актриса неоднократно попадала под прицел папарцци. Например, ее сфотографировали 17 апреля в Нью-Йорке во время работы, актриса стояла рядом с коллегами.

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Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Associated Press © Associated Press Ума Турман / © Associated Press Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images Ума Турман / © Getty Images