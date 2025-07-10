ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
391
Время на прочтение
1 мин

В красивой блузке с объемными рукавами: Ума Турман посетила презентацию сериала

Актриса Ума Турман посетила мировую премьеру сериала «Декстер: Воскрешение» на Paramount+ в концертном зале Alice Tully Hall в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ума Турман

Ума Турман / © Associated Press

Она вышла на красную дорожку в темно-синем комбинезоне с широкими штанинами, у которого было V-образное декольте и не было рукавов. Также спереди комбинезон был дополнен пуговицами.

Носила наряд актриса в сочетании с роскошной шелковой блузкой кремового оттенка с широкими рукавами фасона «епископ». Также образ она дополнила драгоценностями на шее и массивными серьгами в ушах. Волосы Ума собрала в хвост, а к наряду добавила также босоножки на каблуках, которые сочетались с ее блузой по оттенку.

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Во время работы над этим сериалом актриса неоднократно попадала под прицел папарцци. Например, ее сфотографировали 17 апреля в Нью-Йорке во время работы, актриса стояла рядом с коллегами.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

© Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Associated Press

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
391
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie