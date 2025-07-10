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- Шоу-бизнес
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В красивой блузке с объемными рукавами: Ума Турман посетила презентацию сериала
Актриса Ума Турман посетила мировую премьеру сериала «Декстер: Воскрешение» на Paramount+ в концертном зале Alice Tully Hall в Нью-Йорке.
Она вышла на красную дорожку в темно-синем комбинезоне с широкими штанинами, у которого было V-образное декольте и не было рукавов. Также спереди комбинезон был дополнен пуговицами.
Носила наряд актриса в сочетании с роскошной шелковой блузкой кремового оттенка с широкими рукавами фасона «епископ». Также образ она дополнила драгоценностями на шее и массивными серьгами в ушах. Волосы Ума собрала в хвост, а к наряду добавила также босоножки на каблуках, которые сочетались с ее блузой по оттенку.
Во время работы над этим сериалом актриса неоднократно попадала под прицел папарцци. Например, ее сфотографировали 17 апреля в Нью-Йорке во время работы, актриса стояла рядом с коллегами.