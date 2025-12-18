- Дата публикации
В красивой шубе и капроновых колготах: нидерландская модель в зимнем луке попила кофе в Париже
Лаура Селия обожает ездить во Францию.
Нидерландская модель Лаура Селия любит путешествовать. Один из ее самых любимых европейских городов — это Париж. Красавица опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных в романтической столице Франции.
Лаура сходила позавтракать в ресторан. Она пила кофе, ела круассан и позировала на камеру.
Для своего выхода модель выбрала красивую объемную шубу из эко-меха бежевого оттенка с капюшоном, который накинула на голову. На Селии также были черные капроновые колготы и остроносые темные туфли.
Свой аутфит Лаура дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и молочным маникюром. На некоторых фото свой зимний лук манекенщица украсила черными солнцезащитными очками.
Напомним, ранее Лаура Селия устроила себе фотосессию возле крупнейшего в Риме фонтана Треви.