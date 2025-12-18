ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
247
1 мин

В красивой шубе и капроновых колготах: нидерландская модель в зимнем луке попила кофе в Париже

Лаура Селия обожает ездить во Францию.

Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия любит путешествовать. Один из ее самых любимых европейских городов — это Париж. Красавица опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных в романтической столице Франции.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура сходила позавтракать в ресторан. Она пила кофе, ела круассан и позировала на камеру.

Лаура Селия

Лаура Селия

Для своего выхода модель выбрала красивую объемную шубу из эко-меха бежевого оттенка с капюшоном, который накинула на голову. На Селии также были черные капроновые колготы и остроносые темные туфли.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Свой аутфит Лаура дополнила укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и молочным маникюром. На некоторых фото свой зимний лук манекенщица украсила черными солнцезащитными очками.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, ранее Лаура Селия устроила себе фотосессию возле крупнейшего в Риме фонтана Треви.

247
