В красивой вышиванке и на фоне живописной природы: Павел Зибров представил новый клип

Народный артист Украины выпустил интересную видеоработу.

Павел Зибров представил новую видеоработу на песню "Жеребки". Автором музыки и слов стал Антон Пустовый, а режиссером видео – Александр Филатович.

Главный месседж композиции и клипа – "Где бы мы ни были, рано или поздно приходит то время, когда невыносимо хочется, хоть на минуточку, вернуться в родительский дом. И большое счастье, когда у человека есть куда и, самое главное, к кому возвращаться!"

Видео было сделано по заказу известного украинского ученого Владимира Антоновича Кульчицкого, который любит и помнит свой родной край Жеребки.

"Меня покорили Жеребки с первого взгляда! В видеоработе можно ярко увидеть всю красоту природы, мощь жеребцов и теплый уют родительского дома", — сказал Зибров.

В клипе Павел Николаевич предстал в красивой белой вышиванке и белых штанах.

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