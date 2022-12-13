В красивой вышиванке и с коралловым ожерельем: эффектный образ Екатерины Бужинской

Артистка обожает национальную одежду, поэтому она охотно подбирает для фотосессий роскошные луки в ней.

Екатерина Бужинская продемонстрировала поклонникам в Instagram свой новый эффектный аутфит.

На фото артистка предстала в образе красивой украиночки. На ней была роскошная белая рубашка, вышитая красными нитями. Образ Екатерина дополнила цветочным венком винного цвета и красным многослойным коралловым ожерельем.

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Волосы ее были уложены в локоны, а на лице был макияж с акцентом на глазах.

Напомним, ранее Бужинская продемонстрировала красивый аутфит в черном платье с цветной вышивкой от бренда EmbroideredGem. Подпоясалась певица черным тканевым поясом с красными кистями.

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