ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
66
Время на прочтение
1 мин

В красивой вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров поздравил украинцев с праздником

Народный артист Украины записал для украинцев видеопоздравление.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров поздравил всех украинцев с Пасхой. Видеопоздравления он опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец появился в красивой синей рубашке, вышитой белыми и черными нитями.

Народный артист пожелал всем любви, надежды и мира.

"Дорогие украинцы, светлой Пасхи! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, любовь, надежду и мир! Берегите себя и своих родных — и пусть в сердце всегда будет свет! Христос Воскрес!" – пожелал Павел Зибров.

Напомним, Павел Зибров выступил перед украинской диаспорой в США и собрал 480 тысяч гривен на реабилитацию для украинских военных.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie