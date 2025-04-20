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В красивой вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров поздравил украинцев с праздником
Народный артист Украины записал для украинцев видеопоздравление.
Павел Зибров поздравил всех украинцев с Пасхой. Видеопоздравления он опубликовал на своей странице в Instagram.
Певец появился в красивой синей рубашке, вышитой белыми и черными нитями.
Народный артист пожелал всем любви, надежды и мира.
"Дорогие украинцы, светлой Пасхи! Пусть этот праздник принесет в ваш дом тепло, любовь, надежду и мир! Берегите себя и своих родных — и пусть в сердце всегда будет свет! Христос Воскрес!" – пожелал Павел Зибров.
Напомним, Павел Зибров выступил перед украинской диаспорой в США и собрал 480 тысяч гривен на реабилитацию для украинских военных.