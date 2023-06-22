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В красивой вышиванке и венке из хлопка: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
2 мин
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В красивой вышиванке и венке из хлопка: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка показала красивые снимки из новой фотосессии.

Екатерина Бужинская продемонстрировала в соцсети новый роскошный аутфит от дизайнера Валентины Шилейко, в котором снялась в фотосессии.

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Перед фотокамерой певица предстала в красивой черной рубашке, вышитой красно-белыми нитками, и широком красном поясе с вышитыми бисером цветами.

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Свой образ Екатерина дополнила экстравагантным венком из хлопка с красно-черными лентами с вышивкой. Бужинская сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж с черными стрелками и завершила лук белым маникюром. В руках она держала веточку хлопка.

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В посте в Instagram певица написала стихотворение Елены Горголь-Игнатьевой:

"І буде мир…
І вишні зацвітуть
У рідному моєму краї.
Лелеки добру звістку принесуть:
"Кінець війні, ми ворога здолали!"
І на світанку вмиється Земля
Ранковою холодною росою.
І буде чути пісню солов’я,
А не ревіння літаків над головою…"

Напомним, в прошлый раз Екатерина Бужинская показала аутфит в вышиванке, сверху которой с одной стороны был одет камуфляжный жакет, и красной юбки со шлейфом.

К слову, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан в рамках благотворительного тура "Воля" выступят в Одессе (27:06) и Киеве (28:06).

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Дата публикации
Просмотры
452
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