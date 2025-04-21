В красивой вышиванке и золотых серьгах: Елена Зеленская посетила приемную семью

Елена Зеленская

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Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда накануне Пасхи посетила большую приемную семью.

«Семья была вынуждена покинуть родную Макеевку из-за российского вторжения еще в 2014-м. С прошлого года Яна, Виктор и девять детей — четверо родных и пятеро устроенных в семью — живут в новом доме, который мы с Фондом соорудили в рамках проекта „Адрес детства“, — рассказала первая леди.

Зеленская пообщалась с семьей, а затем они вместе создавали писанки.

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«Говорят, при создании писанок хорошо загадывать желания. Эта семья мечтает, чтобы на родном Донбасе воцарился мир.

Вместе мы загадываем одно, общее для всех украинцев желание… А еще — чтобы у каждого ребенка была такая любящая семья, как эта», — написала супруга президента в посте в Telegram.

Там Зеленская появилась в красивой рубашке с пышными рукавами, вышитой черными нитями, в которой мы ее раньше уже видели, и черных брюках с поясом. У нее была аккуратная прическа, нежный макияж и интересные золотые серьги в ушах.

Напомним, Елена Зеленская появилась на деловой встрече в темно-бирюзовом костюме и с брошью-трезубцем.