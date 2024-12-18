В красивых босоножках и платье с разрезом до талии: Белла Торн в соблазнительном образе появилась на вечеринке

27-летняя актриса и певица выглядела сексуально в черном наряде с акцентными белыми цветами.

Белла Торн устроила в Лос-Анджелесе вечеринку по случаю запуска своей линейки ювелирных изделий The Bella by Thorne, созданной в коллаборации с Walmart.

Хозяйка праздника продемонстрировала соблазнительный образ в черном бархатном платье с широкими бретельками, драпировкой в зоне декольте и смелым разрезом до талии. Наряд украшали два контрастных белых 3D-цветка.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Аутфит Белла дополнила черными босоножками с ремешками и золотыми рельефными каблуками от бренда Alaïa стоимостью 1750 долларов.

Торн сделала прическу с легкими локонами, макияж с акцентом на глазах и длинный светлый маникюр, украшенный золотым декором. На шее у нее было ожерелье с жемчугом и подвеской, на руках – браслеты и кольца, а на ноге – золотой браслет с бусинами.

Напомним, Белла Торн посетила 19-й Римский кинофестиваль в Auditorium Parco Della Musica. Там она предстала в бледно-голубом платье с V-образным вырезом, украшенном разноцветной каймой, и чулках.

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