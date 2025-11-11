ТСН в социальных сетях

В красивых драгоценностях и платье с кружевом: Мишель Йео продемонстрировала изысканный образ на премьере фильма "Злая. Часть 2"

63-летняя актриса выглядела стройной и красивой на презентации сиквела фантастического приключения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мишель Йео

Мишель Йео / © Associated Press

Мишель Йео посетила премьеру фантастического приключения «Злая. Часть 2» в Лондоне.

Для своего появления она выбрала изысканное черное платье макси со шлейфом от малазийского дизайнера Han Chong для бренда Self-Portrait. Наряд имел драпировку и скульптурный кружевной лиф, который держал форму вверх.

Мишель Йео / © Associated Press

Мишель Йео / © Associated Press

Йео собрала волосы в хвост и сделала макияж с черными стрелками. Лук актриса стилизовала с часами Richard Mille и жемчужно-бриллиантовыми драгоценностями Mikimoto.

Мишель Йео / © Associated Press

Мишель Йео / © Associated Press

К слову, фантастическое приключение «Злая. Часть 2» в украинский прокат выходит 19 ноября.

