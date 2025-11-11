Мишель Йео / © Associated Press

Реклама

Мишель Йео посетила премьеру фантастического приключения «Злая. Часть 2» в Лондоне.

Для своего появления она выбрала изысканное черное платье макси со шлейфом от малазийского дизайнера Han Chong для бренда Self-Portrait. Наряд имел драпировку и скульптурный кружевной лиф, который держал форму вверх.

Мишель Йео / © Associated Press

Йео собрала волосы в хвост и сделала макияж с черными стрелками. Лук актриса стилизовала с часами Richard Mille и жемчужно-бриллиантовыми драгоценностями Mikimoto.

Реклама

Мишель Йео / © Associated Press

К слову, фантастическое приключение «Злая. Часть 2» в украинский прокат выходит 19 ноября.