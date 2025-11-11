- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
В красивых драгоценностях и платье с кружевом: Мишель Йео продемонстрировала изысканный образ на премьере фильма "Злая. Часть 2"
63-летняя актриса выглядела стройной и красивой на презентации сиквела фантастического приключения.
Мишель Йео посетила премьеру фантастического приключения «Злая. Часть 2» в Лондоне.
Для своего появления она выбрала изысканное черное платье макси со шлейфом от малазийского дизайнера Han Chong для бренда Self-Portrait. Наряд имел драпировку и скульптурный кружевной лиф, который держал форму вверх.
Йео собрала волосы в хвост и сделала макияж с черными стрелками. Лук актриса стилизовала с часами Richard Mille и жемчужно-бриллиантовыми драгоценностями Mikimoto.
К слову, фантастическое приключение «Злая. Часть 2» в украинский прокат выходит 19 ноября.