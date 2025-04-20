ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
202
Время на прочтение
1 мин

В красивых нарядах-вышиванках: Екатерина Бужинская с детьми поздравила всех с Пасхой

Артистка умилила праздничными фотографиями со своими детьми.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская с детьми

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram милые снимки со своими детьми – Дмитриком и Екатеринкой – и поздравила всех с Пасхой.

На фотографиях звездная мама с двойняшками продемонстрировала family look. На певице и ее дочери были небесно-голубые платья с белой вышивкой и прозрачными рукавами, а на ее сыне – небесно-голубая рубашка с белой вышивкой.

/ © Instagram Екатерины Бужинской

© Instagram Екатерины Бужинской

В руках они держали яйца, окрашенные в патриотических цветах – желтые и голубые.

/ © Instagram Екатерины Бужинской

© Instagram Екатерины Бужинской

/ © Instagram Екатерины Бужинской

© Instagram Екатерины Бужинской

"Поздравляем с Пасхой! Желаем светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, спокойствия, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет покой, умиротворение и гармонию!" – пожелала подписчикам артистка.

Напомним, Екатерина Бужинская показала семейные фото с отдыха в Доминикане.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie