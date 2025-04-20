В красивых нарядах-вышиванках: Екатерина Бужинская с детьми поздравила всех с Пасхой

Екатерина Бужинская с детьми / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram милые снимки со своими детьми – Дмитриком и Екатеринкой – и поздравила всех с Пасхой.

На фотографиях звездная мама с двойняшками продемонстрировала family look. На певице и ее дочери были небесно-голубые платья с белой вышивкой и прозрачными рукавами, а на ее сыне – небесно-голубая рубашка с белой вышивкой.

© Instagram Екатерины Бужинской

В руках они держали яйца, окрашенные в патриотических цветах – желтые и голубые.

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© Instagram Екатерины Бужинской

© Instagram Екатерины Бужинской

"Поздравляем с Пасхой! Желаем светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, спокойствия, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет покой, умиротворение и гармонию!" – пожелала подписчикам артистка.

Напомним, Екатерина Бужинская показала семейные фото с отдыха в Доминикане.