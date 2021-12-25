В красивых образах: Екатерина Бужинская показала рождественские фото с семьей

В красивых образах: Екатерина Бужинская показала рождественские фото с семьей

Певица показала милые семейные фото и поздравила своих подписчиков с Рождеством.

Екатерина Бужинская сегодня, 25 декабря, празднует Рождество. В Instagram она опубликовала красивые фотографии, на которых запечатлена вместе с мужем Димитаром и их детьми-близнецами – Катеринкой и Дмитриком. Семья позировала в family-look на фоне зимней фотозоны.

Екатерина Бужинская с семьей / Instagram Екатерины Бужинской

Звездная мама с дочкой одеты в одинаковые платья – короткие черные с белым жабо, украшенные элегантными брошками.

Екатерина Бужинская с детьми / Instagram Екатерины Бужинской

Их папа одет в белую рубашку, черный жилет и джинсы. А на Дмитрике – черный костюм и белая рубашка.

Бужинская также опубликовала фото со своей старшей дочерью Еленой. Они предстали в национальных нарядах: в красивых платьях-вышиванках от украинского бренда EmbroideredGem и с роскошными венками из цветов. Свои аутфиты мама с дочерью дополнили кораллами.

Екатерина Бужинская с дочерью Еленой / Instagram Екатерины Бужинской

"Готовимся с Леночкой к встрече Рождества. Желаем теплых встреч, дружеской семьи за столом, щедрого праздничного пира, мира и согласия", — подписала фото Екатерина.

Напомним, ранее Бужинская рассказала, что ее семья празднует Рождество дважды – 25 декабря и 7 января, поскольку она – украинка, а ее муж – болгарин.

Читайте также: