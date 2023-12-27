В красивых образах и у елки: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан представили новую зимнюю песню

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан порадовали поклонников новой дуэтной песней под названием "Зима".

Композиция особенная, ведь она, будто окутывает теплом и дарит ощущение любви и чуда.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Зима – это время, когда загадываешь самые заветные желания и они обязательно сбываются. Каждый украинец сейчас больше всего мечтает о Победе и мирном небе.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

"Зима, ты счастье принеси в каждый дом, добра, любви и надежду всем. И мирное небо подари" – слова, которые очень отзываются в сердце. Пусть так и произойдет! Мира, добра и любви всем украинцам. С Новым годом и Рождеством!" – поделились артисты.

Напомним, это уже четвертая совместная работа Екатерины и Михаила. Помимо премьер, артисты активно работают на культурном фронте страны. В целях поднятия боевого духа украинцев и сбора средств на поддержку ВСУ, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан объединились в большом благотворительном туре "Воля". Артисты выступили с более чем 200 благотворительными концертами и передали на помощь Украине более 4 млн грн.

По поручению Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного, Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана награждены отличием "За содействие войску".

А в 2024 году артисты планируют новую концертную программу, которая будет полностью состоять из песен в дуэтном исполнении.

Читайте также: