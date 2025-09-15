В красивых платьях и бриллиантах: эффектная Моника Беллуччи снялась для глянца

Моника Беллуччи

60-летняя итальянская актриса и модель — Моника Беллуччи — стала главной звездой нового выпуска журнала Madame Arabia. На обложке глянца она появилась в черном платье-бюстье и с пышным подолом от Coperni, которое дополнялось съемными пышными рукавами и высокими перчатками. Роскошный образ звезды завершили колье и серьги с нефритами и бриллиантами от Cartier.

Моника Беллуччи

Стилисты подобрали для актрисы красивые и эффектные платья, среди которых было даже латексное от Avellano и винтажное, созданное самим Кристобалем Баленсиагой в 1965 году, а также экстравагантный прозрачный тренч от Maison Margiela.

Моника Беллуччи в Avellano

Моника Беллуччи в платье Кристобаля Баленсиага

В интервью журналу Моника рассказала о своем происхождении, ролях, которые ее сформировали, о своих дочерях, которые помогают ей твердо стоять на ногах, и о том, что на самом деле значит расти как женщина.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

«Что до сих пор помогает мне сохранять гармонию, так это моя привязанность к итальянской культуре, верность традициям и важность семьи», -

говорит итальянская икона.

«Мои дочери стали для меня приоритетом. Став матерью, я изменила свой взгляд на жизнь, хотя и по-прежнему с энтузиазмом отношусь к своей работе», — делится Моника.

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи

«Больше всего я люблю актёрское мастерство. Это такая работа, где постоянно учишься», — утверждает Беллуччи.

На вопрос о том, какой урок она надеется передать своим дочерям и молодым женщинам во всем мире, она просто отвечает: «Я люблю свою семью, свою работу, и, честно говоря, я не знаю, что означает мой образ для других, чтобы преподать кому-то уроки».

Моника Беллуччи

Ранее, напомним, Тим Бертон и Моника Беллуччи посетили вместе кинофестиваль. Это был эффектный выход пары, которая уже давно не скрывает свои чувства.