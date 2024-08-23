В красивых платьях-вышиванках: Мария Бурмака презентовала песню о любви к Украине

Мария Бурмака ко Дню Независимости Украины презентовала песню и клип "Україна серденько".

"Песню "Україна серденько" я написала ночью после того, как Киев испытал одну из самых масштабных ракетных атак, когда одна из ракет попала в Охматдет. Я не могла спать, было так больно. В который раз враг беспринципно бил по святому, по детям. У меня начали складываться строчки. Как будто хочется окутать любовью родного человека, которому причинили боль, так я хотела всем сердцем прислониться к родной земле. И написала песню "Україна серденько", – поделилась Мария.

Мария Бурмака/Фото Михи Хайкина

Эта композиция о любви в символах и ощущениях, которые знакомы каждому. Не клише, не пропагандистские лозунги и не банальный набор фраз. А образы, которые всегда в сознании. Это то, что живет глубоко в сердце.

"Утром я записала песню под гитару в телефон и послала друзьям. Просто как поддержку в эти тяжелые дни. Песня уже жила в моей голове. Мне очень захотелось, чтобы в песне со мной звучало много детских голосов. Как вера в будущее, как сила того ощущения, когда мы вместе, как противостояние света темной бездны. Почти сразу отозвался мой друг саундпродюсер Вадим Лисица", – рассказала артистка.

Мария Бурмака/Фото Михи Хайкина

"Я понял, что эта песня нужна не только нам, она нужна Украине. Поэтому мы сразу начали работу над ней, чтобы презентовать ко Дню Независимости. Чтобы она звучала и объединяла, поддерживала надежду и уверенность в победе. Давала сил дальше вместе бороться за свое и родное", – сказал Вадим Лисица.

Мария Бурмака/Фото Михи Хайкина

В клипе Мария продемонстрировала несколько эффектных образов в платьях-вышиванках от украинского дизайнера Юлии Магдич.

В яблоневом саду певица предстала в платье с вышитыми сине-желтыми цветами, а также в наряде с вышитым хлопком.

Мария Бурмака/Фото Михи Хайкина

Мария Бурмака/Фото Михи Хайкина

А на фоне ветряных мельниц и стерни Бурмака позировала в платье-вышиванке "серым по серому".

Напомним, Мария Бурмака показала, как отпраздновала свой день рождения.

Читайте также: