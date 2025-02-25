В красно-черном наряде с камнями: японская звезда сериала "Сегун", Анна Саваи, поразила красотой

31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США, присуждаемая за лучшие достижения в области кино и телевидения за 2024 год, состоялась 23 февраля в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе.

Триумфатором мероприятия стал сериал "Сегун" и одну из главных наград за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале", унесла домой 32-летняя японская актриса Анна Саваи. Однако не только отличная игра актрисы была отмечена на этом мероприятии, а и ее хороший вкус.

Анна Саваи / Фото: Associated Press

Анна произвела фурор и приковала к себе взгляды, когда появилась перед фотографами в наряде от Armani Prive. На ней было красно-черное платье-бюстье декорировано спереди стразами и камнями. По бокам под подмышками у наряда были прозрачные вставки, которые делали его более необычным.

Анна Саваи / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила красивым вечерним макияжем, лаконичной прической с прямыми волосами, а также украшениями с камнями - гламурными браслетами и длинными серьгами.

Анна Саваи / Фото: Associated Press

Однако красный цвет она выбирает не впервые. Ранее, одним из самых красивых образов церемонии Emmy Awards стало длинное платье Анны с пышной юбкой от бренда Vera Wang.

Анна Саваи / Фото: Associated Press

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