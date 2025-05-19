В красном асимметричном платье: бывшая первая леди Франции в изысканном образе сияла на кинофестивале

Карла Бруни / © Associated Press

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Карла Бруни стала гостьей Каннского кинофестиваля. Экс-первая леди Франции посетила премьеру фильма «Финикийская схема» (The Phoenician Scheme) от режиссера Веса Андерсона.

На красной дорожке Карла появилась в изысканном аутфите. На ней было ассиметричное красное платье с одним рукавом и интересным рельефом от бренда Roberto Cavalli. Наряд был словно покрыт бархатными и серебряными пятнами. Модель выглядела красиво и стройно.

Карла Бруни / © Associated Press

Образ Бруни дополнил черными босоножками и черным клатчем-футляром, инкрустированным стразами, с золотой фурнитурой.

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Карла Бруни / © Associated Press

Модель сделала укладку с локонами и макияж с блестящими тенями на веках. Лук она завершила украшениями с камнями и черными очками.

Карла Бруни / © Associated Press

Напомним, Карла Бруни побывала на ужине Women in Motion, где появилась в длинном черном платье приталенного силуэта с длинными рукавами и высоким разрезом.