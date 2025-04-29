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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

В красном балахоне и странной обуви с мехом: Розамунд Пайк очень удивила выбором наряда

Она любит креативные наряды и обувь, поэтому опять выбрала платье, которое привлекло внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Розамунд Пайк

Розамунд Пайк / © Associated Press

Британская актриса Розамунд Пайк, которая играла в таких фильмах как «Гордость и предубеждение» и «Исчезнувшая», посетила мероприятие в Лондоне. Звезда блистала на специальном показе фильма «Святая дорога», в котором сыграла.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Для этого мероприятия 46-летняя звезда надела платье от бренда Simone Rocha насыщенного красного цвета.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Это было платье-балахон бесформенного силуэта и собранное в верхней части. Его украшала серебряная цепь и замок с ключами. Платье полностью скрывало фигуру Розамунд.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Странности образу придавала обувь. Актриса носила с платьем меховые туфли на ремешках, которые тоже были от Simone Rocha. В сочетании с платьем они выглядели немного глупо.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Однако подобное платье-балахон выбрала не только она. Не так давно Simone Rocha также носила Лили Гладстон. Однако ее лук также имел оборку на юбке.

Лили Гладстон / © Associated Press

Лили Гладстон / © Associated Press

Лили Гладстон / © Associated Press

Лили Гладстон / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Getty Images

Розамунд Пайк на кинофестивале в Лондоне  / © Getty Images

Розамунд Пайк на кинофестивале в Лондоне  / © Getty Images

Розамунд Пайк / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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