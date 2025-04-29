В красном балахоне и странной обуви с мехом: Розамунд Пайк очень удивила выбором наряда

Розамунд Пайк / © Associated Press

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Британская актриса Розамунд Пайк, которая играла в таких фильмах как «Гордость и предубеждение» и «Исчезнувшая», посетила мероприятие в Лондоне. Звезда блистала на специальном показе фильма «Святая дорога», в котором сыграла.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Для этого мероприятия 46-летняя звезда надела платье от бренда Simone Rocha насыщенного красного цвета.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Это было платье-балахон бесформенного силуэта и собранное в верхней части. Его украшала серебряная цепь и замок с ключами. Платье полностью скрывало фигуру Розамунд.

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Розамунд Пайк / © Associated Press

Странности образу придавала обувь. Актриса носила с платьем меховые туфли на ремешках, которые тоже были от Simone Rocha. В сочетании с платьем они выглядели немного глупо.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Однако подобное платье-балахон выбрала не только она. Не так давно Simone Rocha также носила Лили Гладстон. Однако ее лук также имел оборку на юбке.

Лили Гладстон / © Associated Press

Лили Гладстон / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк на кинофестивале в Лондоне / © Getty Images Розамунд Пайк / © Associated Press