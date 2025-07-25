В красном белье: Анна Тринчер в откровенном образе похвасталась соблазнительными формами в клипе на смелый трек

Анна Тринчер

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Анна Тринчер представила смелую и эмоциональную композицию о мгновенном притяжении с первого взгляда, которая получила название "Півонії".

Анна Тринчер

По словам звезды, эта песня о тонком, почти необъятном, но страстном влечении, которое живет между телом, воображением и желанием. Это история о женщинах, чье присутствие остается в памяти как аромат, как прикосновение, как взгляд. Сингл как будто фиксирует тот короткий, но сильный момент, когда возникает симпатия, и в голове разворачивается целая история, полная фантазий и близости, воображаемого диалога двух тел и энергий.

Анна Тринчер

"Бывает, между людьми возникает что-то непонятное, но такое сильное, что аж перехватывает дыхание. Своей песней "Півонії" я хотела передать именно тот момент, когда фантазия и реальность сливаются в одно. А еще эта песня - для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя той самой - незабываемой, желанной и особенной. Той, о которой мечтают и которую вспоминают. Хочу видеть, как мои слушательницы танцуют под нее, раскрываются, пробуждают женскую энергию, наслаждаются и влюбляются в себя!", - поделилась Анна.

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Анна Тринчер

Артистка также презентовала горячий клип, режиссером которого выступил Герман Ненов.

В видеоработе Тринчер предстала в откровенном образе, в котором она продемонстрировала соблазнительную фигуру. На ней было сексуальное красное белье с пикантным декольте, шнуровкой и бахромой.

Анна Тринчер

Свой дерзкий лук артистка дополнила колготами в сетку, красными кружевными чулками и кружевными высокими перчатками.

Анна Тринчер

Анна похвасталась в видео еще одним эффектным аутфитом - в нюдовом боди со стразами и шнуровкой.

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Анна Тринчер