Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном белье: эпатажная Lizzo эффектно потрясла большими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
597
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красном белье: эпатажная Lizzo эффектно потрясла большими ягодицами

Lizzo / Фото: Associated Press

34-летняя американская рэп-исполнительница гордится своими формами и с радостью демонстрирует их фолловерам.

Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором она предстала в красном нижнем белье. Свой соблазнительный лук она дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

На видео Lizzo повернулась к камере спиной и эффектно потрясла большими ягодицами. Подписчики звезды поддержали ее лайками.

Напомним, рэп-исполнительница обожает эпатировать публику своими откровенными нарядами и выходками. В канун Рождества она выступила на концерте в ярко-зеленом кэтсьюте, напоминающем образ сказочного персонажа Гринча. Образ Lizzo дополнил зеленым маникюром со стразами, макияжем и зеленым париком.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
597
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация