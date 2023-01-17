В красном белье: эпатажная Lizzo эффектно потрясла большими ягодицами

34-летняя американская рэп-исполнительница гордится своими формами и с радостью демонстрирует их фолловерам.

Эпатажная Lizzo опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором она предстала в красном нижнем белье. Свой соблазнительный лук она дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

На видео Lizzo повернулась к камере спиной и эффектно потрясла большими ягодицами. Подписчики звезды поддержали ее лайками.

Напомним, рэп-исполнительница обожает эпатировать публику своими откровенными нарядами и выходками. В канун Рождества она выступила на концерте в ярко-зеленом кэтсьюте, напоминающем образ сказочного персонажа Гринча. Образ Lizzo дополнил зеленым маникюром со стразами, макияжем и зеленым париком.

Читайте также: