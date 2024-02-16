В красном белье и чулках: британская телезвезда в сексуальном образе соблазняет подписчиков

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию горячих фотографий. Красавица похвасталась пикантной обновкой – красным кружевным комплектом белья.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На Хлое был бюстгальтер, стринги, пояс с подтяжками и чулки.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри продемонстрировала стройную сексуальную фигуру и пышный бюст.

Телезвезда для импровизированного фотосета волосы сначала распустила, а затем собрала в хвост. Она также сделала насыщенный макияж с помадой ягодного оттенка, уши украсила золотыми серьгами, а руки – часами и кольцом с большим бриллиантом.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри показала фото с пляжа, где она принимала солнечные ванны в темно-бежевом купальном лифе-бандо и белых плавках-стрингах.

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