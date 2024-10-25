В красном белье и прозрачной юбке: эффектная Кендалл Дженнер снялась для глянца

28-летняя американская модель и участница популярного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – стала главной звездой нового выпуска журнала M Le magazine du Monde. На обложке глянца девушка позировала в черном полупрозрачном бюстгальтере Celine и с колье в виде ее имени на шее.

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Стилисты подобрали для модели и другие интересные образы: черный комплект с мини-юбкой от Prada, костюм в горох от Miu Miu, шерстяной жакет от Ralph Lauren, прозрачную юбку от Celine, светлый тренч Saint Laurent, а также полностью красный образ с бюстгальтером и мини-шортами.

instagram.com/m_magazine

Кендалл позировала с новым цветом волос – недавно она перекрасилась в блондинку. Колорист и парикмахер Дженна Перри в комментарии для Vogue поделилась, что для этого ей потребовалось два дня.

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер приняла участие в звездном показе бренда L'Oreal. По подиуму она продефилировала в красном наряде с вырезами и прозрачными вставками. Ее наряд был от бренда Mugler, умел длинные рукава-перчатки, прозрачные детали на животе и талии, а также соединялся с юбкой.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

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