В красном берете, пальто с мехом и на шпильках: Екатерина Бужинская прогулялась по Праге

Екатерина Бужинская во время прогулки по Праге устроила себе небольшой фотосет, снимками которого она поделилась с подписчиками в Instagram.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка побывала на рождественской ярмарке, сфотографировалась с лошадьми и красивым букетом из хвои и илекса.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина выглядела стильно. На ней было светлое пальто с меховым воротником, молочное длинное платье, красные колготки и красные лакированные туфли на шпильках. Шарму ее аутфиту добавил красный берет.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в голубом платье со стразами и желтыми ботфортами предстала на благотворительном концерте в Мадриде.

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