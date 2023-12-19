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В красном берете, пальто с мехом и на шпильках: Екатерина Бужинская прогулялась по Праге

В красном берете, пальто с мехом и на шпильках: Екатерина Бужинская прогулялась по Праге

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
1 мин
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В красном берете, пальто с мехом и на шпильках: Екатерина Бужинская прогулялась по Праге

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка продемонстрировала стильный образ с яркими акцентами.

Екатерина Бужинская во время прогулки по Праге устроила себе небольшой фотосет, снимками которого она поделилась с подписчиками в Instagram.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Артистка побывала на рождественской ярмарке, сфотографировалась с лошадьми и красивым букетом из хвои и илекса.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина выглядела стильно. На ней было светлое пальто с меховым воротником, молочное длинное платье, красные колготки и красные лакированные туфли на шпильках. Шарму ее аутфиту добавил красный берет.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в голубом платье со стразами и желтыми ботфортами предстала на благотворительном концерте в Мадриде.

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Дата публикации
Просмотры
785
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