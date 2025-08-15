ТСН в социальных сетях

В красном бикини: 53-летняя американская актриса похвасталась идеальной фигурой на пляже

Брук Берк обожает проводить время на побережье Тихого океана.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брук Берк

Брук Берк / © Getty Images

Американскую актрису, фотомодель и ведущую реалити-шоу - Брук Берк - папарацци запечатлели на пляже в Малибу. Звезда была в отличном настроении и рада была встрече с фотографами.

Она была одета в красный купальник, который состоял из лифа и плавок на завязках и с белым цветочным принтом. Брук похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом.

Брук Берк / © Getty Images

Брук Берк / © Getty Images

Берк распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском и молочный маникюр, украсила уши крупными серьгами-кольцами, шею - золотой цепочкой с подвеской Van Cleef & Arpels, а руку - золотым браслетом.

Напомним, Брук Берк попала под прицел папарацци, когда делала селфи в длинном платье на запах верблюжьего оттенка с V-образным вырезом.

