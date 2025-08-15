- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 626
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном бикини: 53-летняя американская актриса похвасталась идеальной фигурой на пляже
Брук Берк обожает проводить время на побережье Тихого океана.
Американскую актрису, фотомодель и ведущую реалити-шоу - Брук Берк - папарацци запечатлели на пляже в Малибу. Звезда была в отличном настроении и рада была встрече с фотографами.
Она была одета в красный купальник, который состоял из лифа и плавок на завязках и с белым цветочным принтом. Брук похвасталась стройной фигурой и накачанным прессом.
Берк распустила волосы, сделала макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском и молочный маникюр, украсила уши крупными серьгами-кольцами, шею - золотой цепочкой с подвеской Van Cleef & Arpels, а руку - золотым браслетом.
Напомним, Брук Берк попала под прицел папарацци, когда делала селфи в длинном платье на запах верблюжьего оттенка с V-образным вырезом.