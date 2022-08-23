В красном бикини: Эмили Ратажковски показала подписчикам, как сама себе делает стрижку

Модель Эмили Ратажковски после новостей о разводе с Себастьяном Беаром-МакКлардом начала чаще появляться в соцсетях.

Звезда заглянула в TikTok, чтобы поделиться новым видео со своими 1,5 млн подписчиков.

31-летняя супермодель, облаченная в красное бикини, снимала видео в ванной и показывала, как стригла волосы. Она продемонстрировала подписчикам, как сама себе делает прическу. А потом на фоне стало слышно голос ее сына Сильвестра. Эмили не стала полностью прерывать съемку, взяла сына на руки и продолжила.

"Хорошо, этот человек не хочет, чтобы я записывала это видео без него, но я не могу подстричься одновременно, поэтому я не знаю, что мы будем делать", - сказала она в какой-то момент, имея в виду ее и ребенка.

Видимо, потом Ратажковски уложила сына спать и снова появилась в кадре.

@emrata I know you cant tell a difference at the end ‍♀️ ♬ original sound - Emrata

"Хорошо, мы должны поторопиться", и добавила, что планирует "выровнять" свои длинные каштановые локоны. Затем она объяснила: "Мне пришлось сделать небольшое действие за кадром", после того как она уверенно подстригла передние пряди волос.

В ролике Ратажковски сказала, что и раньше стригла волосы, но это не лучшая ее работа. "Но, знаете, это только начало. Я знаю, что в конце вы не заметите разницы", - сказала она подписчикам.

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