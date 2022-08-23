Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном бикини: Эмили Ратажковски показала подписчикам, как сама себе делает стрижку

Дата публикации
Просмотры
943
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красном бикини: Эмили Ратажковски показала подписчикам, как сама себе делает стрижку

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель Эмили Ратажковски после новостей о разводе с Себастьяном Беаром-МакКлардом начала чаще появляться в соцсетях.

Звезда заглянула в TikTok, чтобы поделиться новым видео со своими 1,5 млн подписчиков.

31-летняя супермодель, облаченная в красное бикини, снимала видео в ванной и показывала, как стригла волосы. Она продемонстрировала подписчикам, как сама себе делает прическу. А потом на фоне стало слышно голос ее сына Сильвестра. Эмили не стала полностью прерывать съемку, взяла сына на руки и продолжила.

"Хорошо, этот человек не хочет, чтобы я записывала это видео без него, но я не могу подстричься одновременно, поэтому я не знаю, что мы будем делать", - сказала она в какой-то момент, имея в виду ее и ребенка.

Видимо, потом Ратажковски уложила сына спать и снова появилась в кадре.

@emrata

I know you cant tell a difference at the end ‍♀️

♬ original sound - Emrata

"Хорошо, мы должны поторопиться", и добавила, что планирует "выровнять" свои длинные каштановые локоны. Затем она объяснила: "Мне пришлось сделать небольшое действие за кадром", после того как она уверенно подстригла передние пряди волос.

В ролике Ратажковски сказала, что и раньше стригла волосы, но это не лучшая ее работа. "Но, знаете, это только начало. Я знаю, что в конце вы не заметите разницы", - сказала она подписчикам.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация