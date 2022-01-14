В красном бикини и леопардовой панамке: Даша Астафьева похвасталась сексуальным бюстом на пляже

Певица сделала милое селфи на отдыхе.
Даша Астафьева поделилась в Instagram новым фото из теплых краев, где она проводит свой отпуск (локацию она держит в тайне).
Красотка сделала селфи на пляже. Даша принимала солнечные ванны в красном бикини, в котором сверкнула сексуальными декольте.
На голове у артистки была леопардовая панамка. Уши она украсила лаконичными серьгами, а шею – изящным ожерельем. На ее лице отсутствовал макияж. Астафьева мило улыбалась на камеру, ведь ей очень нравится отдых.
В прошлый раз певица продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в купальнике цвета хаки.
Читайте также: