В красном бикини и леопардовой панамке: Даша Астафьева похвасталась сексуальным бюстом на пляже

В красном бикини и леопардовой панамке: Даша Астафьева похвасталась сексуальным бюстом на пляже

Певица сделала милое селфи на отдыхе.

Даша Астафьева поделилась в Instagram новым фото из теплых краев, где она проводит свой отпуск (локацию она держит в тайне).

Красотка сделала селфи на пляже. Даша принимала солнечные ванны в красном бикини, в котором сверкнула сексуальными декольте.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

На голове у артистки была леопардовая панамка. Уши она украсила лаконичными серьгами, а шею – изящным ожерельем. На ее лице отсутствовал макияж. Астафьева мило улыбалась на камеру, ведь ей очень нравится отдых.

В прошлый раз певица продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в купальнике цвета хаки.

Читайте также: