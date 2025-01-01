В красном бикини и меховой панаме: Хайди Клум похвасталась пикантными фото с отдыха

Хайди Клум и ее муж Том Каулитц проводят свой зимний отпуск на горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо.
51-летняя модель показала в своем блоге, как наслаждалась катанием на лыжах и прогулкой с Томом по красивым заснеженным склонам.
Также супермодель опубликовала фото и видео, показав, как плавала в чане в красном бикини и зеленой меховой панаме в компании своего мужа Тома и его брата Билла Каулитца.
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А еще показала, как позировала на снегу в красном кружевном белье, написав, что у нее традиция надевать именно красный бельевой комплект в новогоднюю ночь.
Напомним, ранее мы показывали, какой лук для встречи Нового года выбрала дизайнер Виктория Бекхэм.
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