В красном бикини и шляпе: Приянка Чопра показала фото с отдыха

В январе многие звезды отправляются на каникулы, часто для них они выбирают какие-то экзотические места. Так, 42-летняя индийская актриса, модель и "Мисс мира - 2000" - Приянка Чопра - отправилась с мужем и дочерью на острова Теркс и Кайкос в Карибском море. Фото с отдыха звезда показала в своем Instagram.

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

На одном из фото Приянка позировала в обнимку с мужем. На ней было красное бикини, которое она дополнила шляпой в тон и солнцезащитными очками. Их маленькая дочь играла рядом.

instagram.com/priyankachopra

Судя по снимкам, семья отлично проводила время.

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

Также Чопра показала кадр, сделанный, когда она релаксировала в бассейне с джакузи.

instagram.com/priyankachopra

Отметим, Приянка вышла замуж за американского певца и актера Ника Джонаса 1 декабря 2018 года в Индии. Они устроили торжество в традициях как индийской, таки западной культур. В январе 2022 года у них с помощью суррогатного материнства родилась дочь Мальти Мэри.

Ранее, напомним, Приянка Чопра продемонстрировала гламурный наряд в Саудовской Аравии. Она посетила официальную церемонию закрытия Международного кинофестиваля на Красном море. На красную дорожку актриса вышла в серебряном длинном платье от бренда Oscar de la Renta, главным украшением которого был огромные цветок из ткани на груди. Свой образ Приянка дополнила лаконичной прической, макияжем, а также гламурными украшениями с бриллиантами, которые украшали ее уши у руки.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

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