В красном бикини и в обнимку с Роналду: Джорджина Родригес отдохнула в джакузи на яхте

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес поделилась в Instagram серией фото с отдыха, на который она отправилась в компании своего бойфренда (а по некоторым слухам, уже и мужа) — известного футболиста, 40-летнего Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

Пара позировала в обнимку в джакузи, расположенном прямо на борту роскошной яхты. Джорджина была одета в красное бикини, которое эффектно подчеркнуло ее пышные формы.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Не могли Родригес и Роналду пропустить тренировку. Поэтому успели заглянуть и в спортзал, где вместе позанимались. Джорджина надела голубой топ и серые шорты, а также была с колье на шее — с бриллиантами она не расстается даже в зале.

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Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду воспитывают вместе пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Ранее, напомним, красивая Джорджина Родригес блистала на красной дорожке в черном платье. Она появилась в Мадриде на красной дорожке, чтобы отпраздновать десятую годовщину испанского Netflix.

Джорджина Родригес / © Getty Images

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press