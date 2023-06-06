Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красном бикини на кровати: Кендалл Дженнер в объективе украинского фотографа

Дата публикации
Просмотры
1077
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красном бикини на кровати: Кендалл Дженнер в объективе украинского фотографа

Кендалл Дженнер в объективе украинского фотографа / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Топ-модель снялась в промокампании для онлайн-магазина FWRD, креативным директором которого она является.

Кендалл Дженнер – 27-летняя американская топ-модель и одна из клана Кардашьян-Дженнер – позировала перед камерой украинского фотографа Юлии Горбаченко.

(листайте фото вправо)

На фото модель позирует на кровати. На ней красное асимметричное бикини, подчеркивающее стройную фигуру модели.

Напомним, это не первое сотрудничество Кендалл и Горбаченко. Модель ранее уже появлялась в ее объективе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1077
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация