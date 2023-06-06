В красном бикини на кровати: Кендалл Дженнер в объективе украинского фотографа

Топ-модель снялась в промокампании для онлайн-магазина FWRD, креативным директором которого она является.

Кендалл Дженнер – 27-летняя американская топ-модель и одна из клана Кардашьян-Дженнер – позировала перед камерой украинского фотографа Юлии Горбаченко.

(листайте фото вправо)

На фото модель позирует на кровати. На ней красное асимметричное бикини, подчеркивающее стройную фигуру модели.

Напомним, это не первое сотрудничество Кендалл и Горбаченко. Модель ранее уже появлялась в ее объективе.

Читайте также: