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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В красном бикини на Мальдивах: 59-летняя Элизабет Херли похвасталась упругими ягодицами

Британская актриса наслаждается отпуском в любимом райском уголке планеты.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.

Актриса позировала на снимке боком к фотокамере в красном бикини с золотыми цепочками из новой коллекции своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Звезда похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами.

Свой пляжный лук Лиз дополнила массивными очками.

Напомним, Элизабет Херли на церемонию награждения премии SPA Awards 2025 пришла в серебряном платье, полностью расшитом пайетками.

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