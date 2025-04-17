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- Шоу-бизнес
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В красном бикини на Мальдивах: 59-летняя Элизабет Херли похвасталась упругими ягодицами
Британская актриса наслаждается отпуском в любимом райском уголке планеты.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.
Актриса позировала на снимке боком к фотокамере в красном бикини с золотыми цепочками из новой коллекции своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Звезда похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами.
Свой пляжный лук Лиз дополнила массивными очками.
Напомним, Элизабет Херли на церемонию награждения премии SPA Awards 2025 пришла в серебряном платье, полностью расшитом пайетками.