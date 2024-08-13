В красном бикини с цветком: нидерландская модель в эффектном пляжном луке красовалась на Ибице

Нидерландская модель Лаура Селия порадовала фолловеров в Instagram серией фотографий ее нового эффектного пляжного образа.

Лаура Селия

Девушка красовалась на отдыхе в красном бикини на завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной и сексуальной фигуре. Романтичной изюминкой лука был аксессуар в виде белого цветка, который Лаура прикрепила на бретельку купальника.

Лаура Селия

Лаура Селия

На бедрах она завязала красное парео. Объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и белый маникюр завершил аутфит Селии.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, в прошлый раз Лаура Селия принимала солнечные ванны топлес. Из одежды на ней были только белые плавки.

Читайте также: