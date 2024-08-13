В красном бикини с цветком: нидерландская модель в эффектном пляжном луке красовалась на Ибице

Лаура Селия наслаждается отдыхом на побережье Средиземного моря.
Нидерландская модель Лаура Селия порадовала фолловеров в Instagram серией фотографий ее нового эффектного пляжного образа.
Девушка красовалась на отдыхе в красном бикини на завязках, которое прекрасно сидело на ее стройной и сексуальной фигуре. Романтичной изюминкой лука был аксессуар в виде белого цветка, который Лаура прикрепила на бретельку купальника.
На бедрах она завязала красное парео. Объемная укладка с локонами, макияж с черными стрелками и белый маникюр завершил аутфит Селии.
Напомним, в прошлый раз Лаура Селия принимала солнечные ванны топлес. Из одежды на ней были только белые плавки.
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