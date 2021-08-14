В красном бикини с завязками: супермодель Белла Хадид позировала на траве

24-летняя знаменитость продемонстрировала свою роскошную фигуру.

Американская супермодель Белла Хадид, видимо, проводит время со своим новым бойфрендом - арт-директором Марком Калманом. Где именно отдыхает девушка неизвестно, но она с радостью делится с поклонниками снимками в красивых купальниках. Например, несколько дней тому назад Хадид показывала фото в бикини с рисунком в виде заката от бренда Priscavera.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

На новых кадрах, опубликованных в ее Instagram, модель позировала на газоне в красном бикини от бренда Dilara Findikoglu, которое украшало множество различных завязок и золотистых цепочек. Образ Белла дополнила очками в красной оправе и украшениями в виде крупных сердец.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Напомним, что недавно девушка снялась в ролике для Vogue, где рассказала о 15 своих образах, в которых когда-то появлялась. Некоторые с историй оказались довольно неожиданными.

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Белла Хадид в бикини (9 фото)

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