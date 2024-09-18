В красном бикини у бассейна: шведская модель поделилась снимками из Монако

Кенза Зуйтен в купальнике позировала на отдыхе в Монте-Карло.

Шведская модель Кенза Зуйтен опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха в Монако.

Кенза Зуйтен/Instagram

Девушка купалась в бассейне гостиницы среди леса и решила устроить себе импровизированный фотосет.

Кенза Зуйтен/Instagram

Кенза Зуйтен/Instagram

Она позировала в красном бикини с красными завязками. Кенза похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Кенза Зуйтен/Instagram

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