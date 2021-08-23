В красном бикини возле бассейна: Алессандра Амбросио показала, как провела выходные

40-летняя бразильянка умеет подогреть интерес подписчиков к своей персоне.
Алессандра Амбросио продемонстрировала фолловерам, как подготовилась к насыщенным выходным. Звезда запостила пикантное фото в бикини, представ перед камерой на фоне бассейна в насыщенно красном купальнике и украшении на шее - чокере с ракушками.
"К выходных готова", - подписала на португальском кадр манекенщица.
Стоит ли говорить, что все свое свободное время Амбросио старается проводить на пляже. Она очень любит нежится на солнце, играть в волейбол, или плавать в бассейне и непременно там фотографироваться. Полистав ее Instagram, вы точно обратите внимание на невероятную любовь Алессандры к такому летнему отдыху.
Кстати, иногда, модель показывает и фотографии со своим возлюбленным Ричардом Ли. С тех пор, как пара начала встречаться, снимков с ним в ее блоге стало значительно больше.
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