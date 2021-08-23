В красном бикини возле бассейна: Алессандра Амбросио показала, как провела выходные

40-летняя бразильянка умеет подогреть интерес подписчиков к своей персоне.

Алессандра Амбросио продемонстрировала фолловерам, как подготовилась к насыщенным выходным. Звезда запостила пикантное фото в бикини, представ перед камерой на фоне бассейна в насыщенно красном купальнике и украшении на шее - чокере с ракушками.

"К выходных готова", - подписала на португальском кадр манекенщица.

Алессандра Амбросио / Instagram Алессандры Амбросио

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Стоит ли говорить, что все свое свободное время Амбросио старается проводить на пляже. Она очень любит нежится на солнце, играть в волейбол, или плавать в бассейне и непременно там фотографироваться. Полистав ее Instagram, вы точно обратите внимание на невероятную любовь Алессандры к такому летнему отдыху.

Кстати, иногда, модель показывает и фотографии со своим возлюбленным Ричардом Ли. С тех пор, как пара начала встречаться, снимков с ним в ее блоге стало значительно больше.

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / Getty Images

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Алессандра Амбросио отдыхает на пляже (16 фото)

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