В красном бикини: звезда реалити продемонстрировала плоский живот и упругие ягодицы

Эмма Эрнан любит фотографироваться в купальниках.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новую серию снимков с отдыха.
Красавица устроила импровизированную фотосессию у бассейна. На Эмме было красное бикини с завязками, сверху которого она надела вишневый бомбер с надписью Netflix на спине.
Блондинка продемонстрировала плоский живот, сексуальный бюст и стройные ноги.
А еще Эрнан не упустила возможности похвастаться своей упругой пятой точкой.
Звезда реалити уложила волосы волнами, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.
Напомним, Эмма Эрнан в красном прозрачном мини-платье с драпировкой посетила мероприятие Netflix FYSEE: Reali-Tea в Лос-Анджелесе.
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