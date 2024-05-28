В красном бикини: звезда реалити продемонстрировала плоский живот и упругие ягодицы

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – опубликовала в Instagram новую серию снимков с отдыха.

Красавица устроила импровизированную фотосессию у бассейна. На Эмме было красное бикини с завязками, сверху которого она надела вишневый бомбер с надписью Netflix на спине.

Эмма Эрнан/Instagram

Блондинка продемонстрировала плоский живот, сексуальный бюст и стройные ноги.

Эмма Эрнан/Instagram

А еще Эрнан не упустила возможности похвастаться своей упругой пятой точкой.

Эмма Эрнан/Instagram

Звезда реалити уложила волосы волнами, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.

Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, Эмма Эрнан в красном прозрачном мини-платье с драпировкой посетила мероприятие Netflix FYSEE: Reali-Tea в Лос-Анджелесе.

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