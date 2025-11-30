В красном боди с мехом: Мэрайя Кэри в пикантном луке появилась на концерте

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Мэрайя Кэри выступила на премьере своего фильма «Christmastime In Las Vegas» в Dolby Live at Park MGM. На сцене артистку увидели в нескольких эффектных образах, в том числе и в рождественском образе. Артистка надела красное боди, расшитое стразами и камнями, которое дополнила меховым воротником и меховыми манжетами. Также на звезде были блестящие телесные колготы и высокие кожаные сапоги.

Мэрайя Кэри / © Getty Images

Также Мэрайя появилась на сцене в золотисто-серебристом платье пикантным декольте, дополнив аутфит высокими ботфортами оттенка металлик на каблуках. Кэри распустила волосы, сделав красивую укладку мелкими волнами, на лице у нее был выразительный макияж, а на пальце сверкало кольцо в виде бабочки.